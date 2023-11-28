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Финансы 28.11.2023 11:21

Meqa Sigorta застраховала сотрудников ГЭЦ по ДМС

ПЮЛ «Азербайджанский государственный экзаменационный центр» (ГЭЦ) привлек ОАО «Meqa Sigorta» для добровольного медицинского страхования сотрудников.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 182,24 тыс. манатов.

По условиям, услуги ДМС распространяются на 680 сотрудников ГЭЦ и будут рассчитаны на один год.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦЕНТР, СТРАХОВАНИЕ, ТЕНДЕР


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