Meqa Sigorta застраховала сотрудников ГЭЦ по ДМС

ПЮЛ «Азербайджанский государственный экзаменационный центр» (ГЭЦ) привлек ОАО «Meqa Sigorta» для добровольного медицинского страхования сотрудников. Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 182,24 тыс. манатов. По условиям, услуги ДМС распространяются на 680 сотрудников ГЭЦ и будут рассчитаны на один год. Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».