Meqa Sigorta застраховала сотрудников ГЭЦ по ДМС

ПЮЛ «Азербайджанский государственный экзаменационный центр» (ГЭЦ) привлек ОАО «Meqa Sigorta» для добровольного медицинского страхования сотрудников.
Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 182,24 тыс. манатов.
По условиям, услуги ДМС распространяются на 680 сотрудников ГЭЦ и будут рассчитаны на один год.
Х.Насирзаде
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