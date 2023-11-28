На организованном в Ашхабаде туркменско-азербайджанском бизнес-форуме обсуждено расширение сотрудничества, представлен деловой и инвестиционный климат Азербайджана.

В Ашхабаде состоялся туркменско-азербайджанский бизнес-форум, организованный Азербайджанским агентством поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO и Торгово-промышленной палатой Туркменистана. В мероприятии приняли участие представители государственного сектора и около 60 компаний, работающих в сферах промышленности, строительства, логистики, пищевой и химической промышленности, сельского хозяйства, финансов и в других отраслях.

Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров подчеркнул, что торгово-экономические отношения между Туркменистаном и Азербайджаном развиваются по нарастающей. Было отмечено, что соглашения о поощрении и защите инвестиций, устранении двойного налогообложения, управлении государственным имуществом, сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства сформировали прочную основу для устойчивого и эффективного экономического партнерства. Поощрение торговых связей с Туркменистаном дает позитивные результаты. С дружественной страной расширяется инвестиционное сотрудничество, имеются благоприятные условия для роста взаимных инвестиций. Деловые круги должны проявлять большую активность по инвестиционным проектам для обеспечения позитивной устойчивой динамики в торговом и инвестиционном секторах. Также важно расширение партнерства в перспективных областях, таких как энергетика, промышленность, транспорт и логистика, сельское хозяйство, цифровая трансформация, деятельность Свободной экономической зоны Алят и Бакинского международного морского торгового порта, и по другим направлениям. В рамках форума была представлена информация о благоприятном деловом и инвестиционном климате Азербайджана, возможностях, созданных для инвесторов в промышленных зонах и в рамках экономической реинтеграции освобожденных от оккупации территорий. Туркменские инвесторы приглашены к более активному использованию бизнес возможностей Азербайджана.

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Атдаев подчеркнул важность интенсификации делового сотрудничества для устойчивого развития торгово-экономических связей с Азербайджаном. Было отмечено, что проводимые в различных форматах встречи и мероприятия, достигнутые соглашения, внесут вклад в дальнейшее укрепление партнерства и реализацию совместных проектов между деловыми кругами.

В рамках бизнес-форума состоялась презентация инвестиционного климата и деловых возможностей Туркменистана и Азербайджана. Мероприятие продолжилось встречами в b2b-формате.