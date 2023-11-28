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Карабах 28.11.2023 17:00

Госагентство ОМС направит 3,1 млн манатов на капремонт временного здания больницы в Лачине

Госагентство обязательного медицинского страхования (ОМС) Азербайджана привлекло ООО «Caspian Road» для капитального ремонта здания, расположенного в городе Лачин, с целью временного размещения там Лачинской районной центральной больницы.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 3 млн 96,992 тыс. манатов.

По условиям контракта, работы по капремонту должны быть выполнены до 30 апреля 2024 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: ОМС, ЛАЧИН, КАПРЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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