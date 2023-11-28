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СНГ 28.11.2023 17:12

Главы МИД стран Балтии не будут участвовать в заседании ОБСЕ из-за присутствия Лаврова

Министры иностранных дел стран Балтии распространили совместное заявление, в котором говорится, что они не намерены участвовать в предстоящем в конце недели заседании совета министров ОБСЕ в Скопье из-за присутствия на нем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, в частности, осудил решение дать возможность Лаврову принять участие в заседании Совета в Скопье. "Россия использует эту возможность для распространения своей пропаганды и ослабления единства Запада", - заявил Цахкна.

По его словам, "Эстония не может сидеть за столом с агрессором и нести ответственность за последствия, к которым может привести участие Лаврова. Это противоречит нашим основным принципам".

Глава МИД Эстонии отметил, что "ОБСЕ была создана для построения европейской безопасности, предотвращения конфликтов и поддержания мира", а Россия "своими беззаконными и жестокими действиями снова и снова доказывает, что она не является партнером Европы в области безопасности".

"На самом деле Европа сейчас нуждается в защите от России, - подчеркнул Цахкна. - Эстония готова продолжать сотрудничество, чтобы сохранить основные ценности ОБСЕ и противостоять российской агрессии".

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Тэги: БАЛТИЯ, МИНИСТРЫ, ОБСЕ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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