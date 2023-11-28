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ТЭК 28.11.2023 17:31

SOCAR открыла представительство в Туркменистане

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) открыла представительство в Туркменистане.

«Вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом сегодня приняли участие в открытие офиса представительства компании в Ашхабаде», - написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсетях.

Он отметил, что открытие представительства направлено на обеспечение деятельности компании в Туркменистане, «реализации совместных интересов наших стран в энергетике».

Р.Ахмедов

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Тэги: SOCAR, ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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