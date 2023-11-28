SOCAR открыла представительство в Туркменистане

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) открыла представительство в Туркменистане. «Вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом сегодня приняли участие в открытие офиса представительства компании в Ашхабаде», - написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсетях. Он отметил, что открытие представительства направлено на обеспечение деятельности компании в Туркменистане, «реализации совместных интересов наших стран в энергетике». Р.Ахмедов

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