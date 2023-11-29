Ferrovial продает 24% аэропорта Хитроу за 2,4 млрд фунтов французской Ardian и саудовскому PIF

Испанская инфраструктурная группа Ferrovial продает 25%-ю долю в лондонском аэропорту Хитроу за 2,37 млрд фунтов стерлингов ($3,01 млрд) французской Ardian и саудовскому госинвестфонду Public Investment Fund (PIF).

Как говорится в пресс-релизе Ferrovial, Ardian приобретет 15% акций FGP Topco, материнской компании Heathrow Airport Holdings Ltd., PIF - 10%.

Ferrovial стала мажоритарным акционером FGP Topco в 2016 году, когда она купила 56% ее акций. В 2013 году компания сократила свой пакет до 25%.

Среди других крупных акционеров Хитроу - Qatar Investment Authority (20%), сингапурский суверенный фонд GIC (11,2%) и австралийский Australian Retirement Trust (11,2%).

Ferrovial владеет долями еще в ряде аэропортов в Британии, а также в США и Турции.

Ardian является ключевым игроком в сфере инфраструктурных инвестиций, владеет долями в европейских аэропортах, а также в операторах высокоскоростных железных дорог во Франции, отмечает газета Financial Times.