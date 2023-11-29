Спецпредставитель ЕС обсудил в Турции мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Спецпредставитель ЕС по Южном Кавказу Тойво Клаарр сообщил, что доволен визитом в Турцию, где, в том числе обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

«Вернулся в Брюссель после вчерашнего хорошего визита в Анкару. Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес между ЕС и Турцией в отношении региона Южного Кавказа, в частности, мирный процесс между Арменией и Азербайджаном», - написал Клаар в соцсети «Х».

Р.Ахмедов