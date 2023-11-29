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Дальнее зарубежье 29.11.2023 16:22

Блинкен не считает, что союзники по НАТО больше не хотят передавать Украине вооружение для наступательных операций

Союзники по НАТО по-прежнему настроены на передачу Украине вооружения, предназначенного не только для оборонительных, но и для наступательных операций, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я ничего подобного не заметил", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав МИД НАТО. Так Блинкен ответил на вопрос о том, правда ли то, что союзники по НАТО теперь сфокусированы именно на помощи Украине в обороне позиций, а не на попытках наступления.

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Тэги: США, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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