Блинкен не считает, что союзники по НАТО больше не хотят передавать Украине вооружение для наступательных операций

Союзники по НАТО по-прежнему настроены на передачу Украине вооружения, предназначенного не только для оборонительных, но и для наступательных операций, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Я ничего подобного не заметил", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав МИД НАТО. Так Блинкен ответил на вопрос о том, правда ли то, что союзники по НАТО теперь сфокусированы именно на помощи Украине в обороне позиций, а не на попытках наступления.
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