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Регион 29.11.2023 16:42

Лондон и Ереван подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны до 2025 года

Начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян и директор по вопросам России, Восточной Европы и Центральной Азии Минобороны Великобритании Дэвид Морган подписали программу армянско-британского сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, подписание документа состоялось в рамках проведенных в Лондоне 6-х армяно-британских оборонных стратегических консультаций.

В рамках консультаций обсуждены нынешний ход и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны, стороны констатировали существенный потенциал сотрудничества в ряде новых сфер, достигнуты договоренности.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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