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ТЭК 29.11.2023 16:05

Страны ЕС с 2020 года получили по TAP более 30 млрд куб.м газа из Азербайджана

Объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) с декабря 2020 года, превысил 30 млрд кубометров, сообщили в консорциуме TAP AG.

«Мы транспортировали более 30 миллиардов кубометров газа в Грецию, Болгарию и Италию», - отметили в консорциуме.

Трубопровод TAP предназначен для транспортировки газа с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря в рамках «Стадии-2» его разработки в Европу.

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%). На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых более 12 млрд кубометров - в Европу.

В настоящее время в ЕС покупателями азербайджанского газа являются Италия, Греция, Болгария, Румыния и Венгрия.

Р.Керимов

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Тэги: ЕС, TAP, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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