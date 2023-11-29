Страны ЕС с 2020 года получили по TAP более 30 млрд куб.м газа из Азербайджана

Объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) с декабря 2020 года, превысил 30 млрд кубометров, сообщили в консорциуме TAP AG.

«Мы транспортировали более 30 миллиардов кубометров газа в Грецию, Болгарию и Италию», - отметили в консорциуме.

Трубопровод TAP предназначен для транспортировки газа с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря в рамках «Стадии-2» его разработки в Европу.

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%). На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых более 12 млрд кубометров - в Европу.

В настоящее время в ЕС покупателями азербайджанского газа являются Италия, Греция, Болгария, Румыния и Венгрия.

Р.Керимов