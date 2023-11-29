Россия потеряла место в исполнительном совете ОЗХО

Россия не вошла в исполнительный комитет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), свидетельствуют результаты голосования в Организации.
"Решение принято. (...) 21 страна-член ОЗХО избраны в исполнительный совет", - говорится в сообщении ОЗХО в соцсети X, опубликованном по итогам голосования на 28-й Конференции стран Организации.
Отмечается, что среди членов совета по региону Восточной Европы не фигурирует Россия, как это было ранее.
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