Россия потеряла место в исполнительном совете ОЗХО

Россия не вошла в исполнительный комитет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), свидетельствуют результаты голосования в Организации. "Решение принято. (...) 21 страна-член ОЗХО избраны в исполнительный совет", - говорится в сообщении ОЗХО в соцсети X, опубликованном по итогам голосования на 28-й Конференции стран Организации. Отмечается, что среди членов совета по региону Восточной Европы не фигурирует Россия, как это было ранее. 1

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