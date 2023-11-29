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СНГ 29.11.2023 17:40

Россия потеряла место в исполнительном совете ОЗХО

Россия не вошла в исполнительный комитет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), свидетельствуют результаты голосования в Организации.

"Решение принято. (...) 21 страна-член ОЗХО избраны в исполнительный совет", - говорится в сообщении ОЗХО в соцсети X, опубликованном по итогам голосования на 28-й Конференции стран Организации.

Отмечается, что среди членов совета по региону Восточной Европы не фигурирует Россия, как это было ранее.

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Тэги: ОЗХО, РОССИЯ, СОВЕТ, ИСКЛЮЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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