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Дальнее зарубежье 30.11.2023 09:38

Израиль и ХАМАС не могут договориться по списку заложников, освобождаемых 30 ноября

Если ХАМАС и Израиль не смогут к утру четверга достичь соглашения о следующей группе освобождаемых заложников, военные действия могут возобновиться, сообщает Channel 12 со ссылкой на источник.

Осведомленный израильский источник заявил телеканалу, что Израиль возобновит боевые действия, если предложение ХАМАС об освобождении следующей группы израильских заложников не изменится к утру.

В данный момент военный кабинет Израиля проводит заседание, чтобы взвесить предложения о продлении перемирия, которое длится уже шестой день.

Как сообщает ряд израильских СМИ, Израилю и ХАМАС еще предстоит достичь соглашения через посредников относительно следующей группы израильских заложников, которые должны быть освобождены в четверг.

По данным Channel 12, посредники представили список заложников, который неприемлем для Израиля.

Отмечается, что Израиль ясно дал понять, что для продолжения перемирия список должен быть изменен.

Срок действия перемирия истекает в 7:00 четверга.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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