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Дальнее зарубежье 30.11.2023 09:53

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении перемирия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что прекращение огня с ХАМАС в секторе Газа будет продлено на фоне усилий, которые приведут к освобождению террористической группировкой новых заложников.

"В свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников и при соблюдении условий соглашения, прекращение огня будет продолжено", - говорится в кратком заявлении ЦАХАЛ.

В отдельном заявлении ХАМАС подтверждает договоренность о продлении перемирия на седьмой день с его начала, сообщили ближневосточные СМИ.

В рамках соглашения ХАМАС должен будет освобождать по меньшей мере 10 заложников в каждый дополнительный день затишья в боевых действиях. Израиль, в свою очередь, также освободит 30 палестинских заключенных в обмен на 10 заложников.

Ранее, как сообщила газета сообщила газета Times of Israel, ХАМАС объявил, что Израиль отклонил предложение о продлении перемирия, которое продлилось шесть дней, и срок которого истекает утром в четверг.

Предложение ХАМАС предусматривало очередное продление режима прекращения огня в обмен на освобождение семерых женщин и детей, а также передачу Израилю тел трех погибших израильтян, говорится в сообщении.

В заявлении ХАМАС утверждается, что список из семи израильтян, который он представил ранее, включал всех израильских женщин и детей, которых ему удалось найти в Газе.

Израильский чиновник сообщил журналистам в среду, что, по данным Израиля, в Газе остаются еще по меньшей мере 15 женщин и детей.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ПЕРЕМИРИЕ, ПРОДЛЕНИЕ


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