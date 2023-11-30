Турция и Европа получили суммарно 55 млрд куб.м. газа из Азербайджана по TANAP

Суммарный объем поставок газа из Азербайджана в Турцию и Европу по газопроводу TANAP в 2018-2023гг составил 55 млрд кубометров, сообщило Минэнерго Азербайджана в соцсети «X».

По информации Минэнерго, 30 ноября 2023 года исполнилось 4 года с момента открытия участка газопровода, соединяющего TANAP с Европой.

Поставки азербайджанского газа в Турцию по TANAP начались в 2018 году.

Р.Ахмедов