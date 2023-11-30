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Дальнее зарубежье 30.11.2023 14:03

Британия направит еще один корабль в Персидский залив

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс распорядился направить эсминец HMS Diamond к Суэцкому каналу для поддержания безопасности в регионе, говорится в заявлении министерства обороны, опубликованном на его сайте.

В заявлении отмечается, что эсминец "будет проводить операции по поддержанию свободы судоходства в регионе и обеспечению безопасности для торгового судоходства".

В регионе уже находятся британский фрегат HMS Lancaster, который дислоцировали в Персидский залив в прошлом году, а также три противоминных корабля и судно Королевского вспомогательного флота Великобритании, отмечает Sky News.

HMS Diamond считается одним из самых современных в технологическом отношении кораблей ВМС Британии. Он оснащен военным многоцелевым вертолетом Wildcat.

Корабли Королевского военно-морского флота находятся в регионе на постоянной основе с 1980 года.

Ранее в ноябре йеменские повстанцы-хуситы взяли на абордаж судно Galaxy Leader в Красном море, принадлежащее британской компании. Тогда судно находилось в аренде японской компании.

В момент захвата судно шло из Турции в Индию под флагом Багамских островов. В международный экипаж из 25 человек входили, в частности, граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики.

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Тэги: БРИТАНИЯ, БЛИЖВОСТОК, ЭСМИНЕЦ


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