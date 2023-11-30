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Карабах 30.11.2023 13:31

ГААД получит 5 млн манатов на реконструкцию автодороги от Барды до Аскерана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Барда-Агдам (40 км)-Аскеран протяженностью 18 км.

Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 5 млн манатов.

Средства на строительство будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений.

Р.Керимов

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Тэги: КАРАБАХ, ДОРОГА, РЕКОНСТРУКЦИЯ


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