ГААД получит 5 млн манатов на реконструкцию автодороги от Барды до Аскерана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Барда-Агдам (40 км)-Аскеран протяженностью 18 км. Документ опубликован на сайте главы государства. Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 5 млн манатов. Средства на строительство будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений. Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».