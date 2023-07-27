Ереван занимается политическими спекуляциями и шантажом - помощник Алиева

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что дорога Агдам-Ханкенди готова для перевозки грузов.

"Как было согласовано в Брюсселе, дорога Агдам-Ханкенди полностью готова для перевозки всех видов грузов", - написал Гаджиев в твиттере.

"Но недопущение использования этой дороги, использование местных жителей в качестве заложников, имитация доставки грузов - не что иное, как политическая спекуляция, манипуляция и шантаж", - написал он, комментируя запись премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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