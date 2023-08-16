Дорога Агдам-Аскеран-Ханкенди готова для использования и открыта для доставки всех необходимых товаров - Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что дорога Агдам-Ханкенди готова для перевозки грузов.
«Дорога Агдам-Аскеран-Ханкенди готова, функционирует и открыта для доставки всех необходимых товаров», - написал в среду Гаджиев в соцсети «Х» (ранее твиттер), отметив, что Агдам находится на расстоянии 23 км от Ханкенди.
«Вместе с представителями дипломатического корпуса и международных СМИ мы стоим на (этой - ИФ) дороге и смотрим в сторону Аскерана. Азербайджан строит дороги, а не стены!», - добавил помощник Алиева.
Р.Керимов
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