Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8561 RUR   0.0175 GBR   2.1607 TRY   0.0628

Цена на нефть

15.08 $/bbl +/- WTI 80.99 -1.52 Brent 84.89 -1.32

Карабах 16.08.2023 14:42

Дорога Агдам-Аскеран-Ханкенди готова для использования и открыта для доставки всех необходимых товаров - Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что дорога Агдам-Ханкенди готова для перевозки грузов.

«Дорога Агдам-Аскеран-Ханкенди готова, функционирует и открыта для доставки всех необходимых товаров», - написал в среду Гаджиев в соцсети «Х» (ранее твиттер), отметив, что Агдам находится на расстоянии 23 км от Ханкенди.

«Вместе с представителями дипломатического корпуса и международных СМИ мы стоим на (этой - ИФ) дороге и смотрим в сторону Аскерана. Азербайджан строит дороги, а не стены!», - добавил помощник Алиева.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, ДОРОГА


Похожие новости


Ереван занимается политическими спекуляциями и шантажом - помощник Алиева Минобороны Азербайджана узнало о строительстве армянскими НВФ новой дороги в Карабахе, предупреждает их о последствиях Азербайджан завершил строительство новой автомагистрали в обход Лачина - ГААД Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году ГААД начал строительство автодороги Агдам-Физули Алиев анонсировал закладку автомобильной дороги Горадиз-Зангилан АЖД получат около $3 млн для начала строительства ж/д Барда-Агдам в Карабахе Строительство новой дороги Армения-Карабах демонстрирует намерения Еревана аннексировать оккупированные азербайджанские территории - МИД

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az