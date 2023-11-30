Власти Азербайджана планируют запустить программу разработки месторождений гранита и мрамора

В Азербайджане имеются 23 месторождения гранита, мрамора и аглая, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник, знакомый с ситуацией на этом рынке.

«Несмотря на наличие такого количества месторождений, их эксплуатация до сих пор не велась», - отметил источник.

По его словам, в настоящее время для эксплуатации этих месторождений подготовлена соответствующая государственная программа.

Источник подчеркнул, что месторождения гранита и мрамора расположены в Карабахском регионе (Шуша, Агдам), Кяльбаджаре, Зангилане, Дашкесане. «Кроме этого, такие месторождения есть на юге Азербайджана и в Нахчыване», - добавил собеседник агентства.

Б.Рустамбеков