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Бизнес и законодательство 30.11.2023 13:44

Власти Азербайджана планируют запустить программу разработки месторождений гранита и мрамора

В Азербайджане имеются 23 месторождения гранита, мрамора и аглая, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник, знакомый с ситуацией на этом рынке.

«Несмотря на наличие такого количества месторождений, их эксплуатация до сих пор не велась», - отметил источник.

По его словам, в настоящее время для эксплуатации этих месторождений подготовлена соответствующая государственная программа.

Источник подчеркнул, что месторождения гранита и мрамора расположены в Карабахском регионе (Шуша, Агдам), Кяльбаджаре, Зангилане, Дашкесане. «Кроме этого, такие месторождения есть на юге Азербайджана и в Нахчыване», - добавил собеседник агентства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГРАНИТ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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