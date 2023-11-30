Структура Мелиорации и водного хозяйства направит 16 млн манатов на I этап реконструкции левого берега канала реки Тюрйанчай

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений (структура ОАО «Мелиорация и водное хозяйство») привлекло ООО «Qarabag-ER» для реконструкции левого берега канала реки Тюрйанчай (I этап).
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 16 млн 49,822 тыс. манатов.
Все работы должны быть выполнены до 1 ноября 2024 года.
Х.Насирзаде
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