Вице-премьеры Азербайджана и Армении договорились интенсифицировать встречи комиссий по делимитации

Баку и Ереван по итогам встречи в четверг на границе договорились начать работу по согласованию проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации госграницы, а также согласились интенсифицировать проведение встреч комиссий, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.
Встреча Государственной комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации госграницы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна прошла в четверг в районе азербайджано-армянской границы.
В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели ряд организационных и процедурных вопросов.
По информации министерства, Баку и Ереван предварительно согласовали текст регламента организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссией по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.
«Стороны договорились начать работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, а также согласились интенсифицировать проведение встреч комиссий», - говорится в информации МИД.
Стороны также договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке.
Р.Керимов
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