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Бизнес и законодательство 01.12.2023 02:31

ЕЭК прогнозирует рост взаимной торговли стран ЕАЭС до $100 млрд к 2026 году

Взаимная торговля стран Евразийского экономического союза может достигнуть $100 млрд к 2026 году, прогнозирует Евразийская экономическая комиссия.

"В соответствии с прогнозами уполномоченных органов стран ЕАЭС, темпы прироста совокупного ВВП ЕАЭС в 2024-2025 годах составят 2,5% и 2,7% соответственно. По оценке комиссии, до 2026 года прогнозируется увеличение стоимостных объемов взаимной торговли до $100 млрд", - говорится в сообщении ЕЭК.

"В ЕАЭС по большинству макроэкономических показателей наблюдается положительная динамика. По экспертному мнению специалистов департамента макроэкономической политики, внутренний спрос становится основным драйвером экономического роста", - говорится в сообщении.

"В то же время отмечается замедление внешнего спроса - страны ЕАЭС стали все больше ориентироваться на рынок Союза", - подчеркнули в ЕЭК.

Взаимная торговля в ЕАЭС, по информации комиссии, продолжает активно развиваться, она стала более сбалансированной: если ранее все государства-члены, кроме России, имели отрицательное сальдо в рамках взаимной торговли, то в 2023 году у Армении и Белоруссии сформировалось положительное сальдо, а у остальных стран отрицательное сальдо значительно уменьшилось.

По итогам 2022 года взаимная торговля государств ЕАЭС превысила $80 млрд.

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Тэги: ЕАЭС, ВНЕШТОРГ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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