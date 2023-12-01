ЕЭК прогнозирует рост взаимной торговли стран ЕАЭС до $100 млрд к 2026 году

Взаимная торговля стран Евразийского экономического союза может достигнуть $100 млрд к 2026 году, прогнозирует Евразийская экономическая комиссия.
"В соответствии с прогнозами уполномоченных органов стран ЕАЭС, темпы прироста совокупного ВВП ЕАЭС в 2024-2025 годах составят 2,5% и 2,7% соответственно. По оценке комиссии, до 2026 года прогнозируется увеличение стоимостных объемов взаимной торговли до $100 млрд", - говорится в сообщении ЕЭК.
"В ЕАЭС по большинству макроэкономических показателей наблюдается положительная динамика. По экспертному мнению специалистов департамента макроэкономической политики, внутренний спрос становится основным драйвером экономического роста", - говорится в сообщении.
"В то же время отмечается замедление внешнего спроса - страны ЕАЭС стали все больше ориентироваться на рынок Союза", - подчеркнули в ЕЭК.
Взаимная торговля в ЕАЭС, по информации комиссии, продолжает активно развиваться, она стала более сбалансированной: если ранее все государства-члены, кроме России, имели отрицательное сальдо в рамках взаимной торговли, то в 2023 году у Армении и Белоруссии сформировалось положительное сальдо, а у остальных стран отрицательное сальдо значительно уменьшилось.
По итогам 2022 года взаимная торговля государств ЕАЭС превысила $80 млрд.
Байрамов предложил провести встречу в рамках мирного процесса с Ереваном на границе либо в нейтральной стране
Байрамов обсудил со Шмид сотрудничество Азербайджана и ОБСЕ на фоне последних событий в регионе
Байрамов рассказал Хиппи о препятствиях, создаваемых Арменией для подписания мирного договора с Азербайджаном
Всемирный урбанистический форум пройдет в 2026 году в Баку
В ООН ожидают, что 2023 год станет самым жарким за историю наблюдений
Искусственный интеллект может выйти на уровень человека в ближайшие 5 лет
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ХАМАС освободил шесть израильских заложников, сообщил ЦАХАЛ
ПВО Израиля перехватила ракету, запущенную из сектора Газа
США работают над продлением перемирия между Израилем и ХАМАС
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При спонсорстве Bakcell проходит Саммит инноваций
Министерство Экологии и Природных Ресурсов и NEQSOL Holding подписали меморандум о сотрудничестве
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире