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Дальнее зарубежье 30.11.2023 18:39

Первый запуск новой европейской ракеты Ariane 6 запланирован на лето 2024 года - ESA

Первый запуск новой ракеты-носителя Ariane 6 французской компании Arianespace с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован на лето 2024 года, сообщило в четверг Европейское космическое агентство (ESA).

"ESA, CNES и ArianeGroup планируют первый запуск Ariane 6 в период с середины июня по конец июля 2024 года", - говорится в сообщении ведомства.

В октябре и ноябре специалисты агентства провели испытания, в ходе которых успешно осуществили порядок действий, необходимых для запуска ракеты, а также провели ряд квалификационных тестов.

Планируется, что в ходе первого запуска на орбиту отправятся несколько кубсатов, разработанных европейскими научными и коммерческими организациями.

По данным ESA, ракета будет представлена в двух вариантах - Ariane 62 и Ariane 64. Первый вариант, оснащенный двумя ускорителями, сможет выводить до 10,3 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, а второй, оснащенный четырьмя ускорителями, - грузы массой 20 тонн.

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Тэги: ЕВРОПА, РАКЕТА, ЗАПУСК, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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