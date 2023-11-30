Первый запуск новой европейской ракеты Ariane 6 запланирован на лето 2024 года - ESA

Первый запуск новой ракеты-носителя Ariane 6 французской компании Arianespace с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован на лето 2024 года, сообщило в четверг Европейское космическое агентство (ESA).
"ESA, CNES и ArianeGroup планируют первый запуск Ariane 6 в период с середины июня по конец июля 2024 года", - говорится в сообщении ведомства.
В октябре и ноябре специалисты агентства провели испытания, в ходе которых успешно осуществили порядок действий, необходимых для запуска ракеты, а также провели ряд квалификационных тестов.
Планируется, что в ходе первого запуска на орбиту отправятся несколько кубсатов, разработанных европейскими научными и коммерческими организациями.
По данным ESA, ракета будет представлена в двух вариантах - Ariane 62 и Ariane 64. Первый вариант, оснащенный двумя ускорителями, сможет выводить до 10,3 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, а второй, оснащенный четырьмя ускорителями, - грузы массой 20 тонн.
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