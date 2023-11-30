Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королеве Дании

Посол Азербайджана в Швеции и по совместительству в Дании, Финляндии и Норвегии Заур Ахмедов сообщил, что вручил верительные грамоты королеве Дании Маргрете II.

«Имел честь вручить верительные грамоты королеве Дании Маргрете II», - написал он в четверг в соцсети «Х» (ранее твиттер).

Р.Керимов