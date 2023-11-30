Обучение в Карабахском Университете начнется в 2024/2025 учебном году

Обучение в Карабахском Университете в городе Ханкенди начнется в 2024/2025гг учебном году, т.е. в сентябре 2024 года, сообщил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Амруллаев на брифинге в четверг сообщил, что на начальном этапе в Университете обучение будет вестись по 24 специальностям.

По его словам, согласно планам, с 2024/2025 учебного года в Карабахском Университете будут обучаться 800-1000 студентов.

Р.Ахмедов