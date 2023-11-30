Президенты Азербайджана и ОАЭ обсудили сотрудничество в энергетике, транспорте, взаимных инвестициях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в четверг в Дубае встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммад ибн Заид Аль Нахайяном.

"В ходе встречи стороны положительно отметили всестороннее развитие отношений между двумя странами, подчеркнули, что созданный совместный инвестиционный фонд внесет важный вклад в развитие торгово-экономических отношений и сотрудничества в сфере взаимных инвестиций", - отмечается в информации на сайте азербайджанского лидера.





Президенты, касаясь сотрудничества в сфере энергетики, подчеркнули ввод в эксплуатацию компанией "Masdar" СЭС в Азербайджане. При этом лидеры отметили, что в рамках соглашений, подписанных с партнерами из ОАЭ, ими будут реализованы ВИЭ-проекты мощностью до 10 ГВт. Кроме этого отмечены успешное сотрудничество и совместные проекты между SOCAR и ADNOC.





"На встрече также были затронуты вопросы сотрудничества между "AD Ports Group" и Азербайджана в сферах межпортовых, морских перевозок, транспорта и логистики. Отмечено, что имеются большие перспективы партнерства в сфере транспорта и логистики по направлению Среднего коридора", - отмечается в информации.

Азербайджанский лидер пригласил президента ОАЭ совершить визит в Азербайджан, которое было принято.

На встрече также обсуждались региональные вопросы, подчеркивается в информации.





Х.Насирзаде