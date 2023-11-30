Latvijas gaze за 9 месяцев сократила оборот в 4,5 раза, получила чистый убыток

Оборот группы Latvijas gaze (LG) в январе-сентябре 2023 года составил 120,544 млн евро, что в 4,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, был получен чистый убыток в 24,924 млн евро против прибыли в прошлом году, говорится в сообщении предприятия на бирже Nasdaq Riga.
Компания отмечает, что напряженность и неопределенность на рынках природного газа в этом году по сравнению с 2022 годом значительно снизились. В европейских газовых хранилищах, в том числе в Латвии, хранится большой объем газа, а цены на него существенно уменьшились.
Однако потребление природного газа остается низким. По данным Центрального статистического управления Латвии, за 9 месяцев 2023 года объем потребленного в стране природного газа снизился на 6,9% по сравнению с аналогичным прошлого года. Потребление снизилось и в других регионах Европы, в основном из-за низкой активности в промышленном секторе.
В 2022 году оборот LG составил 702,604 млн евро, что на 32,5% больше показателя 2021 года, а чистая прибыль выросла в несколько раз, до 40,824 млн евро.
Как сообщалось, летом 2023 года эстонский концерн Eesti Gaas получил полный контроль в латвийской газораспределительной компании Gaso, ранее на 100% принадлежавшей Latvijas gaze. Латвийская группа инициировала процесс продажи "дочки" в начале 2023 года, так как согласно действующим нормативным актам Gaso не может управляться российскими или белорусскими акционерами, а у Latvijas gaze есть совладельцы, представляющие российское государство.
Крупнейшими акционерами LG являются российский "Газпром" (34%), принадлежащее членам правления самой Latvijas gaze ООО Energy Investments (28,97%), а также Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и ООО Itera Latvija (16%).
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