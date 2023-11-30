Кувейт добровольно сократит добычу нефти в I кв. 2024г еще на 135 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с

Кувейт объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти в первом квартале 2024 года в объеме 135 тыс. б/с, говорится в сообщении министерства энергетики страны.
Данное ограничение будет сделано в дополнение к уже действующему до конца следующего года добровольному сокращению в объеме 128 тыс. б/с.
Таким образом, добыча нефти в Кувейте в течение первого квартала 2024 года должна будет находиться на уровне 2,413 млн б/с.
В свою очередь, Алжир углубил добровольное сокращение на аналогичный период еще на 51 тыс. б/с также в дополнение к уже действующему ограничению в объеме 48 тыс. б/с. Таким образом, в течение января-марта 2024 года добыча страны будет находиться на уровне 908 тыс. б/с.
Кроме того, Оман увеличит добровольное сокращение добычи нефти в первом квартале следующего года на 42 тыс. б/с - в дополнение к действующему в 40 тыс. б/с. Это означает, что добыча нефти в стране в этот период должна будет находиться на уровне 759 тыс. б/с.
Ранее о продлении в первом квартале добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с объявила Саудовская Аравия. Россия в аналогичный период увеличит снижение поставок на внешние рынки до 500 тыс. б/с.
Байрамов обсудил со Шмид сотрудничество Азербайджана и ОБСЕ на фоне последних событий в регионе
Байрамов рассказал Хиппи о препятствиях, создаваемых Арменией для подписания мирного договора с Азербайджаном
Байрамов пригласил компании из Португалии к участию в ВИЭ-проектах в Азербайджане
Всемирный форум градостроительства пройдет в 2026 году в Баку
В ООН ожидают, что 2023 год станет самым жарким за историю наблюдений
Искусственный интеллект может выйти на уровень человека в ближайшие 5 лет
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
В Ереване заявили о неучастии Армении в очередной рабочей встрече представителей стран ОДКБ
ЕС должен увеличить объем совместных военных расходов государств-членов - глава Еврокомиссии
Блинкен на встрече с Нетаньяху призвал избегать вреда гражданскому населению Газе - госдеп
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При спонсорстве Bakcell проходит Саммит инноваций
Министерство Экологии и Природных Ресурсов и NEQSOL Holding подписали меморандум о сотрудничестве
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире