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ТЭК 30.11.2023 21:28

Кувейт добровольно сократит добычу нефти в I кв. 2024г еще на 135 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с

Кувейт объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти в первом квартале 2024 года в объеме 135 тыс. б/с, говорится в сообщении министерства энергетики страны.

Данное ограничение будет сделано в дополнение к уже действующему до конца следующего года добровольному сокращению в объеме 128 тыс. б/с.

Таким образом, добыча нефти в Кувейте в течение первого квартала 2024 года должна будет находиться на уровне 2,413 млн б/с.

В свою очередь, Алжир углубил добровольное сокращение на аналогичный период еще на 51 тыс. б/с также в дополнение к уже действующему ограничению в объеме 48 тыс. б/с. Таким образом, в течение января-марта 2024 года добыча страны будет находиться на уровне 908 тыс. б/с.

Кроме того, Оман увеличит добровольное сокращение добычи нефти в первом квартале следующего года на 42 тыс. б/с - в дополнение к действующему в 40 тыс. б/с. Это означает, что добыча нефти в стране в этот период должна будет находиться на уровне 759 тыс. б/с.

Ранее о продлении в первом квартале добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с объявила Саудовская Аравия. Россия в аналогичный период увеличит снижение поставок на внешние рынки до 500 тыс. б/с.

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Тэги: КУВЕЙТ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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