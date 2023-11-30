Байрамов пригласил компании из Португалии к участию в ВИЭ-проектах в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» СМИД ОБСЕ в Скопье провел встречу с главой МИД Португалии Жоау Гомешем Кравинью, стороны обсудили перспективы сотрудничества и региональную ситуацию.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями о новых перспективах сотрудничества на двусторонних и многосторонних платформах, региональной ситуации, а также мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.
Министры отметили, что Баку и Лиссабон придают большое значение азербайджано-португальским отношениям.
Байрамов и Карвинью также обменялись мнениями по энергетическому переходу и возобновляемым источникам энергии как новому направлению азербайджано-португальского экономического сотрудничества. В этой связи Байрамов пригласил португальские компании к участию в ВИЭ-проектах в Азербайджане.
Байрамов также проинформировал португальского коллегу о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, подчеркнул наличие реальных возможностей для подписания мирного договора.
Х.Насирзаде
СД австралийской Origin отклонил новую заявку на ее покупку в пользу исходной с оценкой в $13 млрд
Группа Latvenergo в январе-сентябре увеличила чистую прибыль в 2,7 раза, выручку - на треть
Сокращение добычи странами ОПЕК+ в I кв. 2024г составит более 2 млн б/с на фоне сезонного снижения спроса
Всемирный форум градостроительства пройдет в 2026 году в Баку
В ООН ожидают, что 2023 год станет самым жарким за историю наблюдений
Искусственный интеллект может выйти на уровень человека в ближайшие 5 лет
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
В Ереване заявили о неучастии Армении в очередной рабочей встрече представителей стран ОДКБ
ЕС должен увеличить объем совместных военных расходов государств-членов - глава Еврокомиссии
Блинкен на встрече с Нетаньяху призвал избегать вреда гражданскому населению Газе - госдеп
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При спонсорстве Bakcell проходит Саммит инноваций
Министерство Экологии и Природных Ресурсов и NEQSOL Holding подписали меморандум о сотрудничестве
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире