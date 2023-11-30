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Внешняя политика 30.11.2023 22:10

Байрамов пригласил компании из Португалии к участию в ВИЭ-проектах в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» СМИД ОБСЕ в Скопье провел встречу с главой МИД Португалии Жоау Гомешем Кравинью, стороны обсудили перспективы сотрудничества и региональную ситуацию.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями о новых перспективах сотрудничества на двусторонних и многосторонних платформах, региональной ситуации, а также мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Министры отметили, что Баку и Лиссабон придают большое значение азербайджано-португальским отношениям.

Байрамов и Карвинью также обменялись мнениями по энергетическому переходу и возобновляемым источникам энергии как новому направлению азербайджано-португальского экономического сотрудничества. В этой связи Байрамов пригласил португальские компании к участию в ВИЭ-проектах в Азербайджане.

Байрамов также проинформировал португальского коллегу о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, подчеркнул наличие реальных возможностей для подписания мирного договора.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАЙРАМОВ, ПОРТУГАЛИЯ

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