Байрамов рассказал Хиппи о препятствиях, создаваемых Арменией для подписания мирного договора с Азербайджаном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» СМИД ОБСЕ в Скопье провел встречу с госминистром по вооруженным силам министерства обороны Великобритании Джеймсом Хиппи.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Азербайджана, Байрамов и Хиппи на встрече обсудили сотрудничество Баку и Лондона в двустороннем и многостороннем форматах.

В частности, стороны обменялись мнениями по перспективам развития сотрудничества в экономике, политике, энергетической безопасности, взаимных инвестициях и др. сферах, а также по текущей ситуации в регионе.

«Байрамов также проинформировал собеседника о повестке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, о препятствиях, создаваемых Ереваном для подписания мирного договора, и шагах Баку для прогресса в мирном процесса», - отмечается в информации

Р.Ахмедов