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Внешняя политика 30.11.2023 22:25

Байрамов рассказал Хиппи о препятствиях, создаваемых Арменией для подписания мирного договора с Азербайджаном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» СМИД ОБСЕ в Скопье провел встречу с госминистром по вооруженным силам министерства обороны Великобритании Джеймсом Хиппи.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Азербайджана, Байрамов и Хиппи на встрече обсудили сотрудничество Баку и Лондона в двустороннем и многостороннем форматах.

В частности, стороны обменялись мнениями по перспективам развития сотрудничества в экономике, политике, энергетической безопасности, взаимных инвестициях и др. сферах, а также по текущей ситуации в регионе.

«Байрамов также проинформировал собеседника о повестке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, о препятствиях, создаваемых Ереваном для подписания мирного договора, и шагах Баку для прогресса в мирном процесса», - отмечается в информации

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, ХИППИ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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