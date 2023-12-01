Для Нахчывана закупают 2 силовых трансформатора на 1,7 млн манатов

Государственная энергетическая служба Нахчывана направит около 1,7 млн манатов на закупку двух силовых трансформаторов 110/35/10 кВ для продолжения монтажных работ на новой системообразующей подстанции 132/110/35/10 кВ «Джульфа». Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок, с азербайджанским филиалом товарищества с ограниченной ответственностью «General Engineering Services» заключен соответствующий контракт. Сумма контракта - 1 млн 687,4 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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