Для Нахчывана закупают 2 силовых трансформатора на 1,7 млн манатов

Государственная энергетическая служба Нахчывана направит около 1,7 млн манатов на закупку двух силовых трансформаторов 110/35/10 кВ для продолжения монтажных работ на новой системообразующей подстанции 132/110/35/10 кВ «Джульфа».
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок, с азербайджанским филиалом товарищества с ограниченной ответственностью «General Engineering Services» заключен соответствующий контракт.
Сумма контракта - 1 млн 687,4 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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