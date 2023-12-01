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Транспорт и связь 01.12.2023 10:51

Агентство наземного транспорта Азербайджана направит около 7 млн манатов на создание инфосистемы

Компания «Az Softvare System» стала победителем тендера Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) по созданию информационной системы.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 6 млн 783,949 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AYNA, СИСТЕМА, ИНФОРМАЦИОННАЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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