Агентство наземного транспорта Азербайджана направит около 7 млн манатов на создание инфосистемы

Компания «Az Softvare System» стала победителем тендера Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) по созданию информационной системы. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 6 млн 783,949 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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