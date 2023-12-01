Агентство наземного транспорта Азербайджана направит около 7 млн манатов на создание инфосистемы

Компания «Az Softvare System» стала победителем тендера Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) по созданию информационной системы.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 6 млн 783,949 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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