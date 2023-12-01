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Дальнее зарубежье 01.12.2023 12:05

ВБ выделит Узбекистану кредит в $50 млн для развития цифровой экономики

Всемирный банк (ВБ) в целях содействия Узбекистану в развитии цифровой экономики и создании рабочих мест в сфере информационных технологий (IT) предоставит стране льготный кредит в $50 млн, сообщается в пресс-релизе ВБ.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил льготный кредит в размере $50 млн для реализации проекта "Цифровая инклюзия в Узбекистане", - говорится в сообщении.

Ожидается, что проект поддержит усилия правительства в области развития цифровой экономики, а также в расширении доступа в отдаленных районах к обучению навыкам работы с цифровыми технологиями и возможностям трудоустройства в сфере услуг, основанных на информационных технологиях (ITES-услуг).

"Новый проект, поддерживаемый Всемирным банком, поможет Узбекистану использовать сектор ITES-услуг в качестве катализатора экономического роста, создания рабочих мест и привлечения иностранных инвестиций. Он будет осуществляться IT-Park при министерстве цифровых технологий с целью обучения тысяч молодых людей в возрасте до 30 лет, проживающих в сельских и отдаленных районах страны. В рамках проекта ITES-компаниям, которые будут принимать на работу этих лиц, будут предоставляться различные стимулы", - цитируется в сообщении глава представительства ВБ в республике Марко Мантованелли.

По данным ВБ, Узбекистан продемонстрировал значительный рост экспорта в секторе ITES-услуг - с $600 тыс. в 2017 году до $140 млн в 2022 году, сопровождавшегося увеличением количества компаний и высокооплачиваемых рабочих мест в IT-секторе.

При этом, по информации ВБ, несмотря на позитивные тенденции, вклад всего сектора информационных и коммуникационных технологий в ВВП страны составил всего 1,9% в 2022 году.

Стратегия развития Узбекистана до 2030 года предусматривает, что к концу текущего десятилетия страна превратится в центральноазиатский хаб информационных технологий, доведет объем экспорта IT-услуг до $5 млрд в год, увеличит количество представительств IT-компаний в республике до 1 тыс., а также обеспечит занятостью 300 тыс. человек в данном секторе.

В настоящее время программа ВБ в Узбекистане состоит из 25 проектов на общую сумму порядка $5,22 млрд.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ВБ, КРЕДИТ


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