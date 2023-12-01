Алиев отмечает наличие хороших возможностей для углубления сотрудничества с Румынией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает наличие хороших возможностей для дальнейшего углубления связей и взаимовыгодного сотрудничества с Румынией.

Алиев направил поздравительное письмо президенту Румынии Клаусу Йоханнису по случаю национального праздника, сообщает сайт азербайджанского лидера.

«Азербайджано-румынские отношения имеют добрые традиции. Нынешний уровень развития и расширение день ото дня наших межгосударственных отношений, наглядно отражающих в себе эти традиции, вызывают удовлетворение», - отмечается в послании.

Алиев отметил, что сегодня существуют хорошие возможности для дальнейшего углубления связей и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Румынией.

«Верю, что совершенные в последнее время взаимные визиты на высшем и высоком уровнях, регулярные контакты внесут значительный вклад в укрепление нашего стратегического партнерства, более эффективное использование широкого потенциала взаимодействия в политической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах», - говорится в послании.

Б.Рустамбеков