Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8544 RUR   0.0191 GBR   2.1489 TRY   0.0588

Цена на нефть

30.11 $/bbl +/- WTI 75.96 -1.90 Brent 80.86 -2.02

Внешняя политика 01.12.2023 12:00

Алиев отмечает наличие хороших возможностей для углубления сотрудничества с Румынией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает наличие хороших возможностей для дальнейшего углубления связей и взаимовыгодного сотрудничества с Румынией.

Алиев направил поздравительное письмо президенту Румынии Клаусу Йоханнису по случаю национального праздника, сообщает сайт азербайджанского лидера.

«Азербайджано-румынские отношения имеют добрые традиции. Нынешний уровень развития и расширение день ото дня наших межгосударственных отношений, наглядно отражающих в себе эти традиции, вызывают удовлетворение», - отмечается в послании.

Алиев отметил, что сегодня существуют хорошие возможности для дальнейшего углубления связей и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Румынией.

«Верю, что совершенные в последнее время взаимные визиты на высшем и высоком уровнях, регулярные контакты внесут значительный вклад в укрепление нашего стратегического партнерства, более эффективное использование широкого потенциала взаимодействия в политической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах», - говорится в послании.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, РУМЫНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Баку и Бухарест обладают хорошим потенциалом для расширения сотрудничества - Алиев Баку предпримет дополнительные шаги для диверсификации товарооборота с Бухарестом - Алиев Йоханнис пригласил Алиева посетить Румынию с официальным визитом Баку готов развивать отношения с Бухарестом в сферах экономики, энергетики и транспорта - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az