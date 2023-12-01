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Бизнес и законодательство 01.12.2023 14:41

Экспорт Южной Кореи в ноябре вырос до максимума за 14 месяцев

Экспорт Южной Кореи в ноябре увеличился на 7,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг максимальных за четырнадцать месяцев $55,8 млрд, по предварительным данным министерства торговли, промышленности и энергетики.

Аналитики в среднем ожидали подъема на 4,7%, сообщает Trading Economics.

В том числе поставки полупроводниковой продукции за рубеж - главной статьи экспорта страны - выросли на 12,9%. Это первое повышение за шестнадцать месяцев. Кроме того, экспорт автомобилей увеличился на 21,5%, нефтехимической продукции - на 5,9%, аккумуляторов - на 23,4%, дисплеев - на 5,9%.

Экспорт в Китай, который является крупнейшим торговым партнером Южной Кореи, снизился на 0,2%, при этом поставки в США выросли на 24,7%, в страны АСЕАН - на 8,7%.

Между тем импорт в ноябре рухнул на 11,6% - до $52 млрд. Показатель снизился по итогам девятого месяца подряд. В основном это обусловлено уменьшением закупок энергоресурсов, в том числе в прошлом месяце она упали на 22,2%.

Эксперты прогнозировали сокращение общего объема импорта на 8,6%.

Профицит торгового баланса Южной Кореи в ноябре составил $3,8 млрд по сравнению с дефицитом в размере $6,99 млрд годом ранее и профицитом в $1,63 млрд в октябре этого года. Положительное сальдо было зафиксировано по итогам шестого месяца подряд.

Консенсус-прогноз предполагал профицит на уровне $1,3 млрд.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ВНЕШТОРГ

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