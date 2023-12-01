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Дальнее зарубежье 01.12.2023 14:50

Столтенберг надеется, что НАТО сможет перейти на «зеленые» энергоресурсы, не утратив боеспособность

НАТО стремится как можно больше использовать "зеленые" источники энергии и надеется, что в будущем это можно будет делать без ущерба для боеспособности, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Когда перед нами возникает выбор между "зеленой" энергетикой и боеготовностью, мы должны выбирать именно боеготовность", - сказал он на конференции COP28 в Дубае.

При этом Столтенберг выразил уверенность, что в будущем, "наибольшую боеготовность будут обеспечивать как раз "зеленые" технологии". По его мнению, это связано с тем, что в настоящее время активно развиваются технологии, необходимые для эффективного применения не загрязняющих окружающую среду источников энергии.

По словам генсека НАТО, уже в настоящее время альянс стремится использовать новые технологии, чтобы уменьшать загрязнение окружающей среды при использовании самолетов, кораблей, бронетехники. "И мы стараемся использовать солнечную энергию на наших базах", - добавил он.

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Тэги: НАТО, ЗЕЛЕНАЯ/ЭНЕРГЕТИКА, БОЕСПОСОБНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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