Столтенберг надеется, что НАТО сможет перейти на «зеленые» энергоресурсы, не утратив боеспособность

НАТО стремится как можно больше использовать "зеленые" источники энергии и надеется, что в будущем это можно будет делать без ущерба для боеспособности, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Когда перед нами возникает выбор между "зеленой" энергетикой и боеготовностью, мы должны выбирать именно боеготовность", - сказал он на конференции COP28 в Дубае.
При этом Столтенберг выразил уверенность, что в будущем, "наибольшую боеготовность будут обеспечивать как раз "зеленые" технологии". По его мнению, это связано с тем, что в настоящее время активно развиваются технологии, необходимые для эффективного применения не загрязняющих окружающую среду источников энергии.
По словам генсека НАТО, уже в настоящее время альянс стремится использовать новые технологии, чтобы уменьшать загрязнение окружающей среды при использовании самолетов, кораблей, бронетехники. "И мы стараемся использовать солнечную энергию на наших базах", - добавил он.
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