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Карабах 01.12.2023 17:20

Temiz Sheher для управления твердыми бытовыми отходами в Шуше закупит технику на сумму свыше 1,4 млн манатов

ОАО «Temiz Sheher» («Чистый город») для управления твердыми бытовыми отходами в городе Шуша закупает технику на сумму свыше 1,4 млн манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, с ООО «Hayat Motors» подписан соответствующий контракт, который предполагает поставку 8 единиц техники различной модификации и предназначения.

Сумма контракта - 1 млн 433,818 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в июне 2021 года внес изменения в распоряжение «О совершенствовании управления твердыми бытовыми отходами». Согласно распоряжению, ОАО «Temiz Sheher» получило право осуществлять сбор, транспортировку, размещение и утилизацию всех твердых бытовых отходов, образующихся на территории города Шуша.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ШУША, ОТХОДЫ, УПРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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