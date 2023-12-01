Temiz Sheher для управления твердыми бытовыми отходами в Шуше закупит технику на сумму свыше 1,4 млн манатов

ОАО «Temiz Sheher» («Чистый город») для управления твердыми бытовыми отходами в городе Шуша закупает технику на сумму свыше 1,4 млн манатов. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, с ООО «Hayat Motors» подписан соответствующий контракт, который предполагает поставку 8 единиц техники различной модификации и предназначения. Сумма контракта - 1 млн 433,818 тыс. манатов. Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в июне 2021 года внес изменения в распоряжение «О совершенствовании управления твердыми бытовыми отходами». Согласно распоряжению, ОАО «Temiz Sheher» получило право осуществлять сбор, транспортировку, размещение и утилизацию всех твердых бытовых отходов, образующихся на территории города Шуша. Б.Рустамбеков

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