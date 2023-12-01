Байрамов предостерег внешних акторов от деструктивной деятельности на Южном Кавказе

Некоторые внешние акторы ведут деструктивную деятельность на Южном Кавказе, что не способствует миру в регионе, заявил в пятницу в Скопье (Северная Македония) министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Министр обратил внимание на усиление военного потенциала Армении и деструктивную деятельность некоторых третьих сторон в регионе. Подобная деятельность не служит делу укрепления мира и стабильности в регионе, подчеркнул он", - сообщает МИД Азербайджана.

Байрамов также назвал необоснованными обвинения в адрес Баку после антитеррористических мероприятий в Карабахе (19-20 сентября этого года - ИФ-Аз), заявив, что они противоречат отчетам и заявлениям представителей специализированных учреждений ООН, в том числе активно действующих в Армении.

Отдел новостей