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Дальнее зарубежье 02.12.2023 10:00

Сирийские средства ПВО отразили в окрестностях Дамаска ракетную атаку Израиля

Сирийские средства ПВО рано утром в субботу отразили израильскую ракетную атаку на цели в окрестностях Дамаска, сообщили сирийские государственные СМИ.

"Израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, целями были некоторые объекты в окрестностях города Дамаск", - сообщило сирийское государственное информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

В Минобороны Сирии заявили, что сбили большинство ракет.

В результате был нанесен только материальный ущерб, отмечается в сообщении.

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Тэги: СИРИЯ, ПВО, ИЗРАИЛЬ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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