Сирийские средства ПВО отразили в окрестностях Дамаска ракетную атаку Израиля

Сирийские средства ПВО рано утром в субботу отразили израильскую ракетную атаку на цели в окрестностях Дамаска, сообщили сирийские государственные СМИ.
"Израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, целями были некоторые объекты в окрестностях города Дамаск", - сообщило сирийское государственное информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.
В Минобороны Сирии заявили, что сбили большинство ракет.
В результате был нанесен только материальный ущерб, отмечается в сообщении.
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