Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Филиппин

Мощное землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья южного филиппинского острова Минданао, сообщает в субботу Associated Press.
Землетрясение произошло в 22:37 по местному времени (18:37 по Баку) на глубине около 32 км.
В Тихоокеанском центре предупреждения о цунами заявили, что, из-за силы и расположения землетрясения, цунами можно ожидать на юге Филиппин, а также в частях Индонезии, Палау и Малайзии.
В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии рекомендовали жителям южного побережья немедленно эвакуироваться. Западные СМИ отмечают, что в ближайшие часы сохранится риск появления у берегов волн цунами.
Однако сообщений о сильных волнах, ранениях или ущербе инфраструктуре пока не поступало.
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