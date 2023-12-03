США планируют разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дельности в 2024 году

Размещение в Индо-Тихоокеанском регионе ракет средней дальности наземного базирования запланировано Соединенными Штатами на 2024 год, сообщило издание "Никкэй Азия" со ссылкой на представителя Тихоокеанского командования армии США Роба Филипса.
По его словам, развертывание будет включать в себя наземные версии стандартной ракеты SM-6 и крылатой ракеты "Томагавк" с предполагаемой дальностью полета от 500 до 2,7 тыс. км.
Издание отмечает, что прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности "позволило США противостоять расширяющемуся арсеналу таких ракет Китая".
В сообщении говорится, что развертывание ракет является "стратегическим шагом, направленным на усиление сдерживания Китая".
Хотя точные места развертывания и сроки остаются нераскрытыми, предполагает, что в первую очередь США разместят эти ракетные подразделения на Гуаме.
"Никкэй Азия" отмечает, что Япония и Филиппины "в настоящее время выражают нежелание размещать у себя эти ракеты, опасаясь стать непосредственными мишенями для китайских военных".
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