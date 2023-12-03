В КНДР начало работу управление по разведывательным спутникам

Сформированная при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике КНДР специальная структура по разведывательным спутникам приступила к работе в минувшую субботу, сообщило в воскресенье агентство ЦТАК.
Новая структура будет работать как самостоятельная военно-информационная организация. Вся получаемая ею информация будет докладываться соответствующему отделу Центрального венного комитета Трудовой партии Кореи, Главному разведывательному управлению Корейской народной армии, а также по мере необходимости частям, которые являются "силами сдерживания войны", говорится в сообщении агентства.
Оно отметило, что министерство обороны КНДР выразило надежду, что в результате "силы сдерживания войны будут находиться в более надежной боеготовности".
Как сообщалось, КНДР 21 ноября осуществила запуск разведывательного спутника. На следующий день после выхода спутника на заданную орбиту власти КНДР заявили, что получили сделанные им снимки острова Гуам - крупнейшей американской стратегической военной базы в Тихом океане, с которыми ознакомился лидер страны Ким Чен Ын. Позднее, как сообщал ЦТАК, его ознакомили со снимками "основных целевых районов во вражеском регионе, включая Мокпхо, Кунсан, Пхентхэк, Осан и Сеул, а также различных регионов страны, сделанными разведывательным спутником во время прохождения через Корейский полуостров".
Накануне американской ракета-носителем Falcon 9, стартовавшей с космодрома Ванденберг в Калифорнии, на заданную орбиту был выведен первый разведывательный спутник Южной Кореи.
Агентство "Ренхап" сообщило, что Южная Корея планирует к 2025 году отправить в космос еще четыре аналогичных аппарата.
"Ожидается, что этот план спровоцирует гонку космических вооружений между двумя Кореями", - говорилось в сообщении.
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