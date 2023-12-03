Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8544 RUR   0.0191 GBR   2.1489 TRY   0.0588

Цена на нефть

01.12 $/bbl +/- WTI 74.07 -1.89 Brent 78.88 -1.98

Дальнее зарубежье 03.12.2023 10:40

В КНДР начало работу управление по разведывательным спутникам

Сформированная при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике КНДР специальная структура по разведывательным спутникам приступила к работе в минувшую субботу, сообщило в воскресенье агентство ЦТАК.

Новая структура будет работать как самостоятельная военно-информационная организация. Вся получаемая ею информация будет докладываться соответствующему отделу Центрального венного комитета Трудовой партии Кореи, Главному разведывательному управлению Корейской народной армии, а также по мере необходимости частям, которые являются "силами сдерживания войны", говорится в сообщении агентства.

Оно отметило, что министерство обороны КНДР выразило надежду, что в результате "силы сдерживания войны будут находиться в более надежной боеготовности".

Как сообщалось, КНДР 21 ноября осуществила запуск разведывательного спутника. На следующий день после выхода спутника на заданную орбиту власти КНДР заявили, что получили сделанные им снимки острова Гуам - крупнейшей американской стратегической военной базы в Тихом океане, с которыми ознакомился лидер страны Ким Чен Ын. Позднее, как сообщал ЦТАК, его ознакомили со снимками "основных целевых районов во вражеском регионе, включая Мокпхо, Кунсан, Пхентхэк, Осан и Сеул, а также различных регионов страны, сделанными разведывательным спутником во время прохождения через Корейский полуостров".

Накануне американской ракета-носителем Falcon 9, стартовавшей с космодрома Ванденберг в Калифорнии, на заданную орбиту был выведен первый разведывательный спутник Южной Кореи.

Агентство "Ренхап" сообщило, что Южная Корея планирует к 2025 году отправить в космос еще четыре аналогичных аппарата.

"Ожидается, что этот план спровоцирует гонку космических вооружений между двумя Кореями", - говорилось в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КНДР, СПУТНИКИ, УПРАВЛЕНИЕ, РАБОТА


Похожие новости


КНДР намерена продолжить запуски искусственных спутников Земли - СМИ Жители КНДР празднуют успешный запуск ракеты в космос - ТВ КНДР продолжит запускать спутники, несмотря на запрет ООН Пхеньян пригрозил запускать спутники "один за одним"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az