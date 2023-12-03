Госагентство занятости купит 9 автомобилей

ПЮЛ «Госагентство занятости» объявило конкурс на покупку легковых автомобилей типа седан. Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», госагентство планирует купить 9 легковых автомобилей для аппарата ПЮЛ. Предложения по конкурсу принимаются до 15.00 4 января 2024 года. Вскрытие предложений состоится 5 января в 15.00. Стоимость участия в конкурсе – 450 манатов. По условиям, автомобили должны быть поставлены агентству в течение 6 месяцев после заключения контракта. Отдел новостей

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