Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8544 RUR   0.0191 GBR   2.1489 TRY   0.0588

Цена на нефть

01.12 $/bbl +/- WTI 74.07 -1.89 Brent 78.88 -1.98

Транспорт и связь 03.12.2023 15:28

Госагентство занятости купит 9 автомобилей

ПЮЛ «Госагентство занятости» объявило конкурс на покупку легковых автомобилей типа седан.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», госагентство планирует купить 9 легковых автомобилей для аппарата ПЮЛ.

Предложения по конкурсу принимаются до 15.00 4 января 2024 года. Вскрытие предложений состоится 5 января в 15.00.

Стоимость участия в конкурсе – 450 манатов.

По условиям, автомобили должны быть поставлены агентству в течение 6 месяцев после заключения контракта.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГОСАГЕНТСТВО, АВТОМОБИЛИ, ЗАКУПКА


Похожие новости


Госагентство ОМС закупает 65 карет скорой помощи

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az