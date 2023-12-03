Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в мероприятиях в рамках COP28 в Дубае

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отбыл с визитом в ОАЭ по приглашению главного исполнительного директора 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28 Аднана Амина, сообщает Минэнерго.
"Министр и возглавляемая им делегация 4-5 декабря в Дубае примут участие в круглом столе на полях COP28, а также в мероприятии, посвященном инвестиционным возможностям в области зеленой энергии в нашей стране, которое состоится в павильоне Азербайджана", - говорится в сообщении.
В рамках визита также планируется провести ряд двусторонних встреч.
В.Алиев
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