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ТЭК 03.12.2023 19:15

Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в мероприятиях в рамках COP28 в Дубае

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отбыл с визитом в ОАЭ по приглашению главного исполнительного директора 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28 Аднана Амина, сообщает Минэнерго.

"Министр и возглавляемая им делегация 4-5 декабря в Дубае примут участие в круглом столе на полях COP28, а также в мероприятии, посвященном инвестиционным возможностям в области зеленой энергии в нашей стране, которое состоится в павильоне Азербайджана", - говорится в сообщении.

В рамках визита также планируется провести ряд двусторонних встреч.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДУБАЙ, МИНЭНЕРГО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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