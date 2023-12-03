Принадлежащее Британии судно, вероятно, подверглось ракетной атаке в Красном море

Судно, которым владеет Британия, во время плавания по Красному морю, по всей видимости, попало под ракетный обстрел, сообщает в воскресенье The Telegraph со ссылкой на данные компании Ambrey, специализирующейся на вопросах безопасности на море.

"Судно подало сигнал бедствия, который применяют в случае нападения пиратов или ракетного удара", - отметили в компании.

Инцидент произошел примерно в 64 км от побережья Йемена с судном, шедшим под флагом Содружества Багамских Островов.

При этом ранее в Британской организации по координации морских торговых перевозок сообщали, что в этой зоне отмечена активность беспилотников, запускаемых со стороны Йемена.

Напряженность в районе Красного моря ранее выросла в связи с боевыми действиями между Израилем и группировкой ХАМАС. Так, представитель йеменских повстанцев Яхья Сариа заявил, что они будут атаковать любые суда, которыми владеют или управляют израильские компании, и все суда под израильским флагом.

После этого повстанцы взяли на абордаж судно Galaxy Leader в Красном море, принадлежащее британской компании. Тогда судно находилось в аренде японской компании. При этом, по данным The Times of Israel, британская компания, у которой зарегистрировано судно, находится в частичном владении и у израильского предпринимателя Абрахама Унгара.