Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции до "BBB-" с "BB+".
Прогноз рейтинга - "стабильный".
Таким образом, Fitch вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень вслед за S&P Global Ratings. Он оставался на спекулятивном уровне последние 13 лет.
Эксперты агентства ожидают, что соотношение госдолг/ВВП Греции продолжит резко снижаться благодаря устойчивому росту экономики страны, хорошему исполнению бюджета и благоприятной структуре обслуживания долга, отмечается в сообщении Fitch.
Агентство немного повысило прогноз роста ВВП Греции в этом году - до 2,4%, отметив, в частности, более сильную, чем ожидалось, динамику потребительских расходов.
В 2024-2025 гг. темпы повышения ВВП также останутся в среднем на уровне 2,4%, говорится в пресс-релизе Fitch.
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