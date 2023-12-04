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Макроэкономика 04.12.2023 11:08

Fitch вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень, повысив его до "BBB-"

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции до "BBB-" с "BB+".

Прогноз рейтинга - "стабильный".

Таким образом, Fitch вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень вслед за S&P Global Ratings. Он оставался на спекулятивном уровне последние 13 лет.

Эксперты агентства ожидают, что соотношение госдолг/ВВП Греции продолжит резко снижаться благодаря устойчивому росту экономики страны, хорошему исполнению бюджета и благоприятной структуре обслуживания долга, отмечается в сообщении Fitch.

Агентство немного повысило прогноз роста ВВП Греции в этом году - до 2,4%, отметив, в частности, более сильную, чем ожидалось, динамику потребительских расходов.

В 2024-2025 гг. темпы повышения ВВП также останутся в среднем на уровне 2,4%, говорится в пресс-релизе Fitch.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, РЕЙТИНГ, ПОВЫШЕНИЕ, FITCH


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