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Транспорт и связь 04.12.2023 18:30

Alaska Air покупает Hawaiian Airlines примерно за $1,9 млрд

Alaska Air Group, пятая по величине авиакомпания США, договорилась о покупке Hawaiian Airlines у Hawaiian Holdings примерно за $1,9 млрд с учетом долга, говорится в пресс-релизе покупателя.

В рамках сделки, которая будет полностью оплачена денежными средствами, Alaska Air выплатит по $18 за акцию Hawaiian Airlines. Оба бренда сохранятся.

Советы директоров продавца и покупателя уже одобрили транзакцию. Ее закрытие ожидается в ближайшие 12-18 месяцев.

Чистый долг Hawaiian Airlines составляет порядка $900 млн.

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Тэги: США, АВИАКОМПАНИИ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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