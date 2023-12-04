Доходы SOCAR в I полугодии превысили 42 млрд манатов, прибыль – около 1,5 млрд манатов

Доходы компании SOCAR по итогам I-го полугодия 2023 года составили 42 млрд 181 млн манатов, что на 30,1% меньше показателя 6 месяцев 2022 года.

Такие данные приведены в консолидированном финансовом отчете компании по МСФО за первое полугодие 2023 года. Аудит проводила компания Ernst & Young.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», чистая прибыль SOCAR за январь-июнь 2023 года составила 1 млрд 414 млн манатов (спад в 3,3 раза).

По данным отчетности, себестоимость продаж SOCAR за отчетный период составила 37 млрд 538 млн манатов (спад на 29,6%).

Выплаты компании в госбюджет Азербайджана по налогу на прибыль за 6 месяцев 2023 года составили 476 млн манатов (спад на 40,1%).

Совокупные активы компании на 30 июня 2023 года оцениваются в 70 млрд 351 млн манатов (спад за 6 месяцев на 13%). В том числе, текущие активы SOCAR в отчетном периоде сократились на 30% - до 23 млрд 410 млн манатов, долгосрочные - на 1% - до 46 млрд 941 млн манатов.

Общий капитал SOCAR в январе-июне 2023 года увеличился на 0,9% - до 33 млрд 629 млн манатов. Уставный капитал компании на конец июня 2023 года равен 4 млрд 760 млн манатов (не изменился).

Обязательства компании в январе-июне сократились на 22,7% - до 36 млрд 722 млн манатов. В том числе, долгосрочные обязательства SOCAR составляют 18 млрд 154 млн манатов (спад на 2%), текущие – 18 млрд 568 млн манатов (спад на 35,9%).

Р.Ахмедов