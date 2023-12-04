Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.848 RUR   0.0188 GBR   2.1545 TRY   0.0588

Цена на нефть

01.12 $/bbl +/- WTI 74.07 -1.89 Brent 78.88 -1.98

Дальнее зарубежье 04.12.2023 20:33

Германские компании сокращают инвестиции

Германские компании снижают объемы запланированных инвестиций на фоне проблем в крупнейшей экономике Европы, говорится в результатах опроса, который исследовательский институт Ifo проводит дважды в год.

Индекс чистых инвестиционных планов, составленный на основе опроса 5000 компаний, снизился до 2,2 пункта в ноябре с 14,7 пункта в марте.

"Инвестиционный климат заметно ухудшился, - сказала Лара Заргес из Ifo, указав в качестве причины "возросшую стоимость привлечения финансирования, слабый спрос и неопределенность экономической политики".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОМПАНИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Германский поставщик автодеталей Schaeffler покупает конкурирующую Vitesco за 3,8 млрд евро Меркель призвала к усилению мер безопасности в отношении деятельности китайских компаний Ограничение зарплат руководителям германских компаний может стать пунктом в предвыборной гонке - FT Баку выразил недовольство Берлину в связи с деятельностью немецких компаний на оккупированных территориях Азербайджана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az