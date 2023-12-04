Только 58% кораблей британского флота находятся в боеготовом состоянии

Примерно 58% боевых кораблей британского Королевского флота в настоящее время находятся в боеготовом состоянии, могут выйти в море для проведения операций или находятся в походах, следует из данных издания UK Defence Journal.
Остальные либо проходят длительный ремонт, либо необходимое техническое обслуживание на базах.
По имеющимся данным, Королевский ВМФ насчитает в своем составе 45 основных боевых кораблей и подлодок, в том числе 2 авианосца, 6 эсминцев, 11 фрегатов, 2 десантных корабля, 8 сторожевых кораблей, 8 минных тральщиков, 4 стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами и 6 ударных атомных подлодок.
При этом из стратегических подлодок на данный момент нести боевое дежурство могут две и среди ударных субмарин выполнять задачи способны тоже только две.
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